Domande frequenti sui workshop di Internazionale

Celiachia - 10 Domande più frequenti : In Italia sono circa 198.427 le persone che soffrono di Celiachia. Ma potrebbero essere di più. Spesso chi ne è affetto non lo sa. In alcuni casi la malattia infatti non dà sintomi. Si stima che sono circa 407.476 i casi non ancora diagnosticati. Lo dicono i dati della relazione del Ministero della Salute sulla Celiachia inviata al Parlamento lo scorso gennaio. Le stime dicono anche che il numero delle persone che soffrono di intolleranza al ...

Tiangong-1 : ecco le risposte del Cnr alle Domande più frequenti sul rientro del Palazzo Celeste : Ci vorrebbero, infatti, da 500 a 1000 rientri come questo perché ci sia un'elevata probabilità che un frammento colpisca qualcuno in giro per il mondo. E la probabilità di una collisione con un aereo ...