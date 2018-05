Dogman - La Recensione senza spoiler

La Bottega del Cineasta La Recensione di Dogman - il film di Matteo Garrone : Tratto dal caso di cronaca nera del Canaro, Garrone ne ricava un film liberamente ispirato all'avvenimento, senza cadere in una narrazione fedele; interesse del regista romano è piuttosto quello di ...

Recensione Dogman - film di Matteo Garrone sul “Canaro” in concorso a Cannes 2018 : La Recensione del film “Dogman” di Matteo Garrone, nelle sale da giovedì 17 maggio 2018 e in concorso al Festival di Cannes. Marcello è un uomo esile che gestisce una toeletta per cani, dove li lava, cura e acconcia, riscontrando anche un certo successo. Tutti gli vogliono bene, dai suoi dirimpettai di negozio sino all’amore della figlia, tra questi c’è anche un omone che è eccessivamente presente nella sua vita: Simone, detto ...