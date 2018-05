Dogman | chi era davvero Er canaro della Magliana? E perché ha ucciso?

Marcello Fonte - chi è il protagonista di Dogman : Appassionato di recitazione, debutta a teatro negli spettacoli della compagnia Arconte in Calabria nel 1997, e diventa attore quasi per caso a Roma con una sostituzione all'ultimo minuto al teatro ...

Cannes 2018 - l’Italia porta a casa un premio : miglior documentario. Cast di Dogman e Lazzaro felice richiamati sulla Croisette? : Al Festival di Cannes 2018 l’Italia ha già vinto un premio. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come miglior documentario. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il documentario – presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile ...

Vincitore Palma d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Chi è? Due film italiani in lizza : Dogman e Lazzaro felice : Chi vincerà la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-Vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:09:00 GMT)

Cannes - l’Italia porta a casa un premio : miglior documentario. Cast di Dogman e Lazzaro felice richiamati sulla Croisette? : Al Festival di Cannes 2018 l’Italia ha già vinto un premio. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come miglior documentario. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il documentario – presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile ...

Nunzia Schiano a Cannes con Dogman : Donne - puntiamo sull'autostima - : Una storia liberamente ispirata a una nerissima vicenda di cronaca avvenuta anni fa alla Magliana , che ha la forza dirompente di mettere lo spettatore di fronte a qualcosa che riguarda tutti: le ...

Dogman : la madre della vittima del Canaro chiede un milione di euro a Matteo Garrone - Best Movie : Il cineasta ha più volte spiegato che la sua non è una ricostruzione di quanto accaduto trent'anni fa, ma che la vicenda di cronaca nera gli è servita solamente come spunto ; eppure, a non averla ...

Dogman - la madre della vittima del "Canaro" chiede il ritiro del film : L'uscita nelle sale di "Dogman", il film di Matteo Garrone liberamente ispirato alla vicenda alla vicenda di Pietro De Negri, conosciuto come "Er Canaro della Magliana", è accompagnata da critiche...

Dogman - la rabbia della madre della vittima del Canaro : “Giancarlo aveva una dignità” e chiede un milione di euro a Matteo Garrone : In concorso a Cannes per la Palma d’oro di Dogman si parla da giorni. L’ultimo film di Matteo Garrone, 10 minuti di applausi sulla Croisette, però non è piaciuto a Vincenzina Carnicella, 77 anni, madre di Giancarlo Ricci ucciso nel 1988 da Pietro De Negri, detto il “Canaro”. Il regista ha più volte spiegato che la vicenda nerissima del Canaro è stata soltanto un punto di partenza e quindi non è la ricostruzione del fatto di cronaca ...