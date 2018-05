Dobbiamo creare basi solide della sinistra sociale per procedere nell' epoca della rete

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Liberi e Uguali annuncia in un'assemblea romana di volercon una fase costituente. È lecito domandarsi se sia utile.Partiamo da un presupposto: in Italia esistono ancora brandelli die politica, di cui LeU non è che una parte.L'obiettivo minimo dovrebbe essere pertanto individuare una proposta politica, un discorso pubblico e una forma organizzativa in grado di connetterli tra loro, ma soprattutto di ricollegarli al cuore del paese.Viste le premesse dell'Assemblea di ieri, non partiamo benissimo. Possibile annuncia di avere fuori quasi due piedi,Italiana sconta evidenti deficit di partecipazione, dentro la stessa MDP si evidenziano malumori e opzioni diverse. Si rischia in sintesi di far partire un processo di consolidamento che parte da un ulteriore sgretolamento.Se così fosse, evidentemente non sarebbe un buon inizio. D'altra ...