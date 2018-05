“Distrutto” Lutto in tv | è Pippo Baudo a dare la notizia “Ho perso un carissimo amico”

caffeinamagazine

: Ed è lutto in casa Sky, Mauro un uomo distrutto - Nando9687 : Ed è lutto in casa Sky, Mauro un uomo distrutto - gilesgdrway : il finale della 5x22 di aos mi ha distrutto....... sono in lutto per sempre -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Laè stata confermata all’ANSA proprio dal grande, che si è detto “distrutto per la perdita di unamico”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con quasi tutti gli artisti dello spettacolo italiano, realizzando dischi di successo con Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo, Mia Martini, Bruno Lauzi, Lino Toffolo, New Trolls, Enzo Jannacci, Alberto Sordi, Enrico Montesano, Nino Manfredi, Orietta Berti,Franco, Loretta Goggi, Nino Taranto, Lino Banfi, Umberto Smaila, Alberto Lionello e Sandra Mondaini, raggiungendo le vette della hit parade con brani come “Il maestro di violino”, “L’amore è”, “Ancora”, “Johnny Bassotto”, “Isotta” e “La tartaruga”. È morto a 82 anni il maestroCaruso, che era nato a Belpasso (Catania). Ha diretto ...