Diritti tv | la Serie A risolve il contratto con Mediapro

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - la lettera di MediaPro con volontà di rispettare il contratto : Milano, 28 maggio 2018 Oggetto: Invito a presentare offerte per i Diritti audiovisivi del campionato di Serie A pacchetto esclusivo a pagamento per il territorio italiano per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 riservato agli Intermediari Indipendenti pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 6 gennaio 2018 I termini con iniziale maiuscola qualora non diversamente specificat...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - la lettera di MediaPro : Milano, 28 maggio 2018 Oggetto: Invito a presentare offerte per i Diritti audiovisivi del campionato di Serie A pacchetto esclusivo a pagamento per il territorio italiano per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 riservato agli Intermediari Indipendenti pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 6 gennaio 2018 I termini con iniziale maiuscola qualora non diversamente specificato hanno il significato ...

Diritti tv - oggi la Serie A decide se andare avanti con Mediapro : Potrebbe essere oggi il giorno per sciogliere definitivamente le nubi sui Diritti tv della Serie A: la Lega vota sulla risoluzione con Mediapro L'articolo Diritti tv, oggi la Serie A decide se andare avanti con Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malago «Lunedì nuova puntata - serve il coraggio di scegliere» : «Diritti tv? Siamo fermi allo stallo che ben conoscete. In qualche modo, da una parte o dall'altra, bisogna avere il coraggio e la forza di scegliere la soluzione. Magari non sarà quella ideale, ma la meno peggio stante l'arte delle cose. Poi i proprietari sono loro e le responsabilità sono loro». Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, sulla questione...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - situazione in stallo. Minoranza blocca risoluzione MediaPro : La maggioranza e' contro MediaPro ma, alla luce dei quorum, la Minoranza blocca la risoluzione del contratto. Regna sempre lo stallo nella Lega Serie A che, dopo una notte di riflessioni, alle 8.15 del mattino si e' di nuovo riunita in assemblea per mettere ai voti la fine del rapporto con gli spagnoli, ma la delibera non e' passata, come nella convulsa riunione di ieri. Questa volta non per uno ma due voti. È immutata la spaccatura, le ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Non votata risoluzione con MediaPro. Rinvio assemblea a lunedì : Nuovo Rinvio dell'assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere se continuare o meno a dare fiducia agli spagnoli di Mediapro sui Diritti televisivi. Le 17 società di Serie A chiamate a votare per la risoluzione del contratto con l'operatore spagnolo hanno deciso di aggiornarsi a lunedì, dopo che solo 10 squadre (5 gli astenuti, tra i quali il Genoa che ieri si era schierato contro la società spagnola, e Lazio e Chievo ...

Diritti tv Serie A - Mediapro pronta a versare 186 milioni : gli aggiornamenti : Diritti tv Serie A – Sono giorni importanti per la questione dei Diritti tv, la holding di controllo di Mediapro sta valutando la possibilità di versare ulteriori 186 milioni di euro alla Lega Calcio a garanzia dell’aggiudicazione dei Diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2019, l’intenzione è quella di dare seguito al contratto. In caso contrario, prevista una nuova votazione sulla delibera per risolvere il ...

Diritti tv - quel pasticciaccio brutto di via Rossellini : Malagò perde - Mediapro all’angolo - Sky in agguato - povera Serie A : Fumata nera, come le facce di Giovanni Malagò e Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con Mediapro, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: i ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della 'Confidustria del Calcio' Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E' assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. L

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della ‘Confidustria del Calcio’ Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E’ assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. La Lega ieri aveva richiesto il parere Legale scritto del professor Toffoletto, incaricato di seguire la questione, ...

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - E' ripresa questa mattina presto l'assemblea della Lega Serie A di Calcio nella sede milanese di via Rosellini. Al centro della discussione, stamane, la questione sui diritti tv: i 17 club della massima Serie - le tre squadre retrocesse non possono esprimersi sulla mate