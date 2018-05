Diritti tv | la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro Ora trattativa con Sky

Diritti TV : la Lega di Serie A rescinde il contratto con Mediapro. Si passa alla trattativa con Sky : Serie A Clamorosa, ma anche prevedibile, svolta nella partita dei Diritti tv della Serie A 2018/2021. Dopo l’annullamento del bando da parte del Tribunale di Milano, oggi pomeriggio l’assemblea della Lega Calcio ha votato all’unanimità per la risoluzione del contratto con Mediapro. La linea del presidente del Coni Giovanni Malagò e del numero uno della Lega di Serie A Gaetano Micciché di rescindere il contratto con il gruppo ...

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i club di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...

Diritti tv : al via l'assemblea di Lega A : Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata in via d'urgenza con all'ordine del giorno l'elezione delle cariche ancora vacanti , fra cui i quattro consiglieri di Lega e i due federali, , ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Diritti tv - passa la linea Miccichè lunedì la rottura tra Lega di A e Mediapro : ROMA - lunedì si decide: la linea di Malagò-Micciché stavolta ha ottime possibilità di passare. Le Lega di serie A deciderà di rompere con Mediapro , che farà causa, e di andare al terzo bando, meglio ...

Diritti tv - Mediapro ora valuta il versamento di 186 milioni alla Lega : Dopo che i club hanno respinto la proposta di risoluzione del contratto, l'intermediario spagnolo sta valutando un nuovo versamento come garanzia. L'articolo Diritti tv, Mediapro ora valuta il versamento di 186 milioni alla Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv non passa la risoluzione con Mediapro. Assemblea di Lega rinviata a lunedì : MILANO - Ancora caos sui Diritti tv: l'Assemblea della Lega di Serie A ha bocciato la delibera chiesta dal commissario Malagò sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 15 club presenti ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)