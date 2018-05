Diritti tv | game over Mediapro | votata la risoluzione del contratto | rientra Sky

calcioweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Arrivano importanti novità per quanto riguarda la questione deitv. L’assemblea di Lega A infatti ha votato ladelconperchè non ha ritenute sufficienti le garanzie finanziarie presentate. A questo punto la Lega A riprende la titolarità deitv della Serie A per il triennio 2018-2021 ed adesso sembra probabile la trattativa con Sky. Nel frattempo come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lega Calcio di Serie A ha eletto la propria gnance, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l’a.d. della Juventus, Beppe Marotta, sono stati eletti in consiglio federale. Eletto anche il nuovo consiglio della Lega di A che sarà così composto: Antonello (Inter), Campoccia (Udinese), Fassone (Milan), L. Percassi (Atalanta). L'articolotv,ladelSky sembra ...