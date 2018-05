Diritti tv | al via l' assemblea di Lega A

Diritti tv - si studia una terza via : Dì la tua 0 Dì la tua 0 In attesa della prossima assemblea di lunedì, le ore scorrono in modalità apparentemente interlocutoria. Eppure, riporta La Gazzetta dello Sport , i telefoni sono bollenti perché l'intero sistema calcio è condizionato dal grande caos dei Diritti tv della Serie A. La Lega li ha venduti a Mediapro per 1050 milioni a stagione , Sky e ...

Diritti tv - quel pasticciaccio brutto di via Rossellini : Malagò perde - Mediapro all’angolo - Sky in agguato - povera Serie A : Fumata nera, come le facce di Giovanni Malagò e Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con Mediapro, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: i ...

Diritti tv non passa la risoluzione con Mediapro. Assemblea di Lega rinviata a lunedì : MILANO - Ancora caos sui Diritti tv: l'Assemblea della Lega di Serie A ha bocciato la delibera chiesta dal commissario Malagò sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 15 club presenti ...

Diritti tv : non passa il voto contro Mediapro - assemblea rinviata al 28 maggio : Fumata nera al termine dell'assemblea di Lega. Non passa la proposta di risoluzione del contratto con Mediapro: tutto rinviato a lunedì 28 maggio. L'articolo Diritti tv: non passa il voto contro Mediapro, assemblea rinviata al 28 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv - il gip archivia il caso Infront : la Lega e i club sono enti privati : Il gip di Milano ha giustificato il provvedimento d'archiviazione, stabilendo che non sussistono i reati di turbativa d'asta e di truffa. L'articolo Diritti Tv, il gip archivia il caso Infront: la Lega e i club sono enti privati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky-Mediaset al test authority. Mediapro rinvia su Diritti tv Serie A : Dopo l’intesa tra i due broadcaster che porterà i contenuti di Premium sul satellite e quelli di Sky sul digitale. Le mosse di Antitrust e Agcom - Mediapro fa slittare i pacchetti sui diritti calcio...