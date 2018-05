Di Maio | sul palco con Di Battista | “Ora la Lega non può tirarsi indietro su impeachment

ARRIVA COTTARELLI/ Voto sull'euro - il piano di Salvini senza Di Maio e Berlusconi : Mattarella ha detto no a Savona. Carlo COTTARELLI è il cireneo che guiderà il paese al Voto, che sarà sull'euro. M5s parla di impeachment, Salvini no. Due strategie diverse. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lettera a Mattarella: "se bocci Savona fai vincere Salvini", di Lao XiFINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi: a qualcuno può anche far comodo…, di P. Annoni

Salvini-Di Maio iniziano la campagna elettorale sulla pelle del Quirinale e delle istituzioni : Un Luigi Di Maio come non lo si era mai visto. Scuro in volto, segnato dalla stanchezza, in diretta Facebook è rigido: "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il Movimento 5 Stelle al governo". Poco dopo parla Matteo Salvini: "In Europa non va bene un esecutivo M5s-Lega". Il capo M5s aggiunge: "Sono molto arrabbiato ma non finisce qui". E infatti non finisce qui perché la ...

Luigi Di Maio - la reazione brutale di Angelino Alfano dopo gli insulti : 'Sei uguale a niente - sciacquati la bocca su di me' : Dal suo account Twitter, l'ex ministro degli Esteri ha scritto lapidario: 'Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. ...

Di Maio : «Incomprensibile Mattarella». E nei vertici 5 Stelle si ragiona sull' impeachment : ... puoi essere una persona sotto indagine per corruzione e il ministro lo puoi fare», continua Di Maio, «ma se hai criticato l'Europa non puoi permetterti neanche di fare il ministro dell'Economia in ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul colloquio con Luigi Di Maio : perché è andato prima di Conte : Un'ora prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Lo riferisce Skytg24. L'incontro al Colle non ...

Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini" : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 maggio : Di Maio - la mossa : un vice di Savona garante dell’Ue : Il veto su Savona Oggi Conte sale al Quirinale. Mattarella alla scelta finale Il Colle non cambia idea: non vuole al Tesoro il professore anti-euro, in gioco ci sono le prerogative del presidente di Fabrizio d’Esposito Processo alle intenzioni di Marco Travaglio In questi anni abbiamo visto cose che voi umani… Abbiamo visto un delinquente naturale nominato premier per ben tre volte. Abbiamo visto corrotti e amici di mafiosi diventare ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Insultava Di Maio e colleghi - Castelli quasi fuori : La storia, come ci conferma chi ha vissuto quel periodo, è fatta di 'ragazzi arroganti e arrivisti' in un groviglio di 'emotività e politica'. È questo il contesto delle rivelazioni fatte dalla ...