Di Maio | Salvini e Mattarella | le colpe condivise di una crisi di sistema

Di Maio sospetta : Savona un pretesto di Salvini per andare al voto : Tutti gli schemi sono stati modificati. La Terza Repubblica inizia nel caos tant’è che viene resa pubblica la trattativa tra

ARRIVA COTTARELLI/ Voto sull'euro - il piano di Salvini senza Di Maio e Berlusconi : Mattarella ha detto no a Savona. Carlo COTTARELLI è il cireneo che guiderà il paese al Voto, che sarà sull'euro. M5s parla di impeachment, Salvini no. Due strategie diverse. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lettera a Mattarella: "se bocci Savona fai vincere Salvini", di Lao XiFINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi: a qualcuno può anche far comodo…, di P. Annoni

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale senza precedenti in Italia. Fallisce dunque il tentativo di Conte di formare un governo dopo il veto del Quirinale sull'economista eurocritico Paolo Savona al ministero del Tesoro. --M5S e Lega attaccano Mattarella per il veto e chiedono il voto, evocando anche ...

Di Maio e il disperato tentativo di convincere Salvini e Savona : «Ma Matteo voleva le urne» : Ora nel Movimento 5 Stelle si apre una partita interna: in molti iniziano a dire «Salvini ci ha tradito». Battista è con Di Maio (per ora)

Governo - pubblicati i nomi dell’esecutivo mancato. Di Maio a Sviluppo e Lavoro - Salvini agli Interni. Entrambi vicepremier : Dovevano giurare lunedì mattina al Quirinale. Erano pronti per dare vita al primo Governo M5s-Lega della storia repubblicana. Ma la decisione del capo dello Stato di non accettare il nome di Paolo Savona al dicastero del Tesoro (posta come un aut aut da Matteo Salvini e Luigi Di Maio) ha fatto naufragare le trattative. Ora il leader del Movimento 5 stelle ha pubblicato la lista integrale della squadra dell’esecutivo presentata dal premier ...

Governo - Salvini e Di Maio vicepremier : la lista dei ministri mancati : E' una delle notti più buie della Repubblica, con una crisi istituzionale senza precedenti. E mentre Matteo Salvini reagisce al "no" di Sergio Mattarella a Paolo Savona come ministro dell’Economia - e alla...

Governo : Conte rinuncia e Mattarella convoca Cottarelli - Di Maio chiede l'impeachment - Salvini : 'Al voto' : Economia e finanze, Paolo Savona. Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Infrastrutture e trasporti, Mauro Coltorti. Istruzione, Marco Bussetti. Beni Culturali, Alberto Bonisoli. Salute, Giulia ...

Salvini-Di Maio iniziano la campagna elettorale sulla pelle del Quirinale e delle istituzioni : Un Luigi Di Maio come non lo si era mai visto. Scuro in volto, segnato dalla stanchezza, in diretta Facebook è rigido: "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il Movimento 5 Stelle al governo". Poco dopo parla Matteo Salvini: "In Europa non va bene un esecutivo M5s-Lega". Il capo M5s aggiunge: "Sono molto arrabbiato ma non finisce qui". E infatti non finisce qui perché la ...

LISTA DEI MINISTRI DEL GOVERNO M5S-LEGA/ I nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini : La LISTA dei MINISTRI del GOVERNO M5S-LEGA: i nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini. Il capo politico pentastellato svela l'elenco definito oggi(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:25:00 GMT)

