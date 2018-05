Di Maio | “Non possiamo rimanere a guardare Il 2 giugno tutti in piazza a Roma”

Governo - Di Maio furibondo dopo la rinuncia di Conte : “Non finisce qui”. E legge i nomi dei ministri mancati : Mentre Sergio Mattarella parla all’interno del quirinale dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio si sfoga in una diretta facebook al termine della quale legge la lista dei ministri che il premier incaricato aveva presentato al Presidente della Repubblica e termina con un eloquente “Non finisce qui” L'articolo Governo, Di Maio furibondo dopo la rinuncia di Conte: “Non finisce qui”. E legge i nomi dei ...

Di Maio su Conte : “Non sanno più cosa inventarsi” : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Ho visto Salvini, stiamo cercando di fare un governo”. Così, arrivando a Montecitorio, Luigi Di Maio risponde a chi gli domanda se abbia visto il leader della Lega. Per quanto riguarda poi le polemiche sul curriculum, “non sanno più cosa inventarsi…” aggiunge Di Maio.In mattinata fonti della Lega avevano riferito del faccia a faccia tra il segretario della Lega e il capo politico ...

MATTARELLA A GENOVA - “GASLINI EMOZIONANTE”/ Tempo a Di Maio-Salvini : Toti “non ipotechi futuro Paese” : MATTARELLA a GENOVA per Gaslini e Itl: lascia Tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:10:00 GMT)

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Governo - Di Maio : “Chiederemo decreto di emergenza per voto a giugno”. E sul Pd : “Non voglio più averci a che fare” : “Un decreto d’emergenza per votare a giugno“. Luigi Di Maio continua sulla linea del voto il prima possibile. Mentre ancora si aspettano indicazioni da Sergio Mattarella sul Governo neutrale e in attesa di vedere se ci saranno nuove evoluzioni sul fronte del centrodestra, il capo politico dei 5 stelle a Dimartedì su La7 insiste sul chiedere il ritorno alle urne. “Qualunque sarà il Governo”, dice, “la prossima ...

Consultazioni - Di Maio : “Non esiste governo neutrale. Al voto prima possibile. Salvini? Se ci ripensa mio cellulare è acceso” : Ore 22:40. la lunga giornata di Luigi Di Maio termina incontrando i cronisti che lo attendono dopo la riunione degli deputati e senatori del M5S. “Il Presidente Mattarella ha detto scegliete tra un ‘governo neutrale‘ o il voto in estate o in autunno, io scelgo il voto il prima possibile. prima si fa meglio è. Quali sono le condizioni per arrivare con un governo a dicembre – si chiede Di Maio – qui il vero rischio è ...

Governo - berlusconiani e renziani contro Di Maio : “Non dividerà il centrodestra” - “Abbiamo fatto bene a far saltare intesa” : Di Maio ancora oggi ha ripetuto che i “sabotatori” per un possibile Governo sono stati Forza Italia da una parte e Partito Democratico dall’altra. Di sicuro c’è che, in attesa del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, a scatenarsi contro le parole del capo politico dei Cinquestelle che ha fatto l’ultima offerta a Matteo Salvini ci sono proprio i parlamentari forzisti e renziani. Da una parte i berlusconiani ...

Pd - Rosato : “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier” : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), parla della possibilità di dialogo con il M5S: “Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che per quanto ci riguarda, per noi Di Maio non può fare il premier” L'articolo Pd, Rosato: “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S, ma Di Maio non può fare premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui. Dicono no ai temi - la pagheranno” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui - ce l’abbiamo messa tutta” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...

SALVINI : “NON LASCIO BERLUSCONI”/ Governo M5S-Pd? “Di Maio ha zero possibilità”. Martina : “Dovrebbe tacere” : Governo, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:05:00 GMT)

CONSULTAZIONI PD-M5S - FICO “ESITO POSITIVO”/ Ultime notizie - Governo Di Maio-Martina? Salvini “non chiudo..” : CONSULTAZIONI Governo, FICO "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:53:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO - DI Maio “GOVERNO M5S-PD - OLTRE DIFFERENZE“/ Diretta live - Martina “non superato da Renzi” : Nuove CONSULTAZIONI con Roberto FICO: dialogo di governo M5S-PD, Diretta live con Di MAIO e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:07:00 GMT)

Di Maio propone il contratto di governo a Lega e Pd : “Non sarà un esecutivo di coalizione” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio pubblica la prima stesura del contratto di governo da proporre ai due possibili alleati: la Lega o il Partito Democratico. Dieci punti "fondamentali" per un governo che non sarà il classico esecutivo di coalizione, assicura.Continua a leggere