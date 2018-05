: Di Maio: Mef,fatti altri nomi. Colle:no - NotizieIN : Di Maio: Mef,fatti altri nomi. Colle:no - __barbarella__ : Di Maio e Salvini si incontrano ?? Di Maio riferisce retroscena sui nomi per MEF a Barbara D'Urso ?? Mattarella sme… - CyberNewsH24 : #News #Di Maio: Mef,fatti altri nomi. Colle:no -

Il capo politico del M5S torna sul "caso Savona", spiegando che lui e Salvini hanno conosciuto il professore 10 giorni fa."Lui ci ha detto sì, a condizione che non si esca dall'euro". "Avevamo fattoalternativi a Savona, come ministri dell'Ecoa.Avevamo proposto Bagnai, Siri, esponenti della Lega. Non andavano bene perché in passato erano stati critici sull'Europa",dice DiImmediata la replica del Quirinale:"Non sono mai statidi Bagnai e Siri come ministri dell'Ecoa".(Di lunedì 28 maggio 2018)