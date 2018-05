Di Maio da Barbara D’Urso | “Mattarella ha impedito che nascesse il governo”

fanpage

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Ditorna all'attacco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervistato daD'Urso a Pomeriggio Live: "Abbiamo messo in piedi un governo, oggi potevamo essere già al lavoro, ci hanno detto di no. Ora torniamo al voto. Ma se ci ripresentiamo un’altra volta al Quirinale e trovano che un altro ministro ha scritto qualcosa non andava bene, ricominciamo da capo. Il problema di cosa può decidere il presidente della Repubblica lo dobbiamo discutere adesso".