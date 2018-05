Di Maio chiama alla mobilitazione | «Il 2 giugno in piazza a Roma Ieri notte più buia al

Governo : Di Maio chiama alla mobilitazione - tricolori alle finestre : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “So che siete incazzati, ho ricevuto migliaia di messaggi in queste ore. Non possiamo rimanere a guardare, né farci anestetizzare dai media. Dobbiamo reagire subito e con fermezza. Io oggi appenderò una bandiera italiana fuori d alla mia finestra, affinché tutti la possano vedere: vi chiedo di fare altrettanto”. Così Luigi Di Maio , che invita anche a una campagna social, al grido di ‘il mio voto ...

Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Di Maio telefona a Fazio - Martina interviene live - Di Battista chiama Giletti : la lunga notte della crisi in tv : Le reazioni al fallimento del Governo Conte, abortito sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, arrivano in diretta tv in questa calda serata di domenica 27 maggio.prosegui la letturaDi Maio telefona a Fazio, Martina interviene live, Di Battista chiama Giletti: la lunga notte della crisi in tv pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 23:55.