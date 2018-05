huffingtonpost

: Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno - HuffPostItalia : Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno - Beppesardinia : RT @HuffPostItalia: Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno - BuzzSid : RT @amicoFaralla: Parte il frame 'traditori della patria': Di Maio chiama i suoi in piazza per sabato prossimo, 2 giugno, e invita a metter… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana,ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Diin diretta Facebook. Il leader del M5S hato i suoi elettorila decisione assunta dal Capo dello Stato di porre un veto su Savona al ministero dell'Economia. "Lo abbiamo detto in tutti i modi, non è nostra intenzione uscire dall'euro e con Savona non lo avremmo fatto". Secondo Dil'economista è stato bocciato dal Quirinale perché per la "sua opinione" sulle regole Ue e sul funzionamento della moneta unica. Diha ...