Di Maio | ' Al posto di Savona fatti altri nomi' ma il Quirinale smentisce E Salvini non

Di Maio : "Savona non era il solo nome proposto al Colle. Impeachment? Lo rivendico" : Il leader M5s a Pomeriggio Cinque: "In Italia le decisioni politiche le prendiamo noi o le banche e le agenzie internazionali?"

M5s - Luigi Di Maio cosa farà?/ Quirinale lo smentisce - lui ribadisce : “Ho proposto Bagnai e Siri all'Economia” : M5s, cosa farà Luigi Di Maio? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:31:00 GMT)

Di Maio : «Al posto di Savona fatti altri nomi». Ma il Colle smentisce : Un'altra «bufala» è quella per cui «Mattarella ha tutto il diritto di scegliersi il ministro dell'Economia. Ma quando mai? Ma dove sta scritta sta cosa?», si chiede, invitando i docenti universitari ...

Impeachment - affondo a Meloni e Di Maio : "Esposto per vilipendio" : La battaglia ora si sposta sull'Impeachment . La decisione di Sergio Mattarella di non dare il via libera a Paolo Savona all'Economia, con la conseguente crisi di governo scaturita dal 'naufragio' del governo Conte, ha scatenato l'ira di M5S, Lega e - a sorpresa - Fratelli d'Italia. Ed è stata proprio la Meloni ad aprire le ...

Governo - Conte al Quirinale. Prima di lui da Mattarella Salvini e Di Maio. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Alessandro Di Battista oltre il ridicolo : cosa è disposto a fare se si torna al voto. Luigi Di Maio - giorni contati : E a proposito della possibilità che Paolo Savona sia il nuovo ministro dell' Economia, Casaleggio evade la domanda con una risposta secca: 'Un'ottima soluzione'. E a pensarla come il manager è anche ...

Conte propone Di Maio al posto di Savona ma Salvini non molla : Giuseppe Conte nella veste non proprio comoda di premier “esecutore” finisce per fare il negoziatore senza margine di negoziato. Tra

E' Giuseppe Conte il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Governo : Di Maio - imposto metodo - prima temi e poi nomi : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Le questioni degli italiani vengono prima di ogni cosa. Sono orgoglioso di aver portato al Governo il nostro programma elettorale, ci sono i 5 stelle, ci sono i nostri 20 punti”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “In questi 80 giorni abbiamo imposto un metodo: prima i temi, poi i nomi. Ed è giusto che sia così anche in futuro perchè le questioni degli italiani vengono prima di ogni ...

Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film : L'articolo Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio a casa dell’ex imprenditore Bramini : “Mi hanno proposto una consulenza per aiutare chi è schiacciato da debiti” : “Mi hanno proposto un ruolo di consulenza e io penso di accettare perché mi voglio dedicare alla gente”. Lo ha dichiarato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per “colpa dello Stato” la cui casa sta per essere mesta all’asta. La proposta è arrivata direttamente da Luigi Di Maio che giovedì sera si è recato a Monza nella sua abitazione dove il leader del Movimento 5 stelle ha offerto a Sergio un ruolo di consulente del Governo proprio ...