Di Maio | «Al posto di Savona fatti altri nomi» Ma il Colle smentisce

M5S - LUIGI DI Maio COSA FARÀ?/ A Pomeriggio 5 : "Avevo proposto Bagnai e Siri" - ma il Quirinale lo smentisce... : M5s, COSA farà LUIGI Di MAIO? Dopo la fumata nera per il governo del cambiamento con la Lega, i pentastellati non voteranno la fiducia a Cottarelli e non parteciperanno alle Consultazioni(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:19:00 GMT)

Impeachment - affondo a Meloni e Di Maio : "Esposto per vilipendio" : La battaglia ora si sposta sull'Impeachment . La decisione di Sergio Mattarella di non dare il via libera a Paolo Savona all'Economia, con la conseguente crisi di governo scaturita dal 'naufragio' del governo Conte, ha scatenato l'ira di M5S, Lega e - a sorpresa - Fratelli d'Italia. Ed è stata proprio la Meloni ad aprire le ...

Governo - Conte al Quirinale. Prima di lui da Mattarella Salvini e Di Maio. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Alessandro Di Battista oltre il ridicolo : cosa è disposto a fare se si torna al voto. Luigi Di Maio - giorni contati : E a proposito della possibilità che Paolo Savona sia il nuovo ministro dell' Economia, Casaleggio evade la domanda con una risposta secca: 'Un'ottima soluzione'. E a pensarla come il manager è anche ...

Conte propone Di Maio al posto di Savona ma Salvini non molla : Giuseppe Conte nella veste non proprio comoda di premier “esecutore” finisce per fare il negoziatore senza margine di negoziato. Tra

E' Giuseppe Conte il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Governo : Di Maio - imposto metodo - prima temi e poi nomi : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Le questioni degli italiani vengono prima di ogni cosa. Sono orgoglioso di aver portato al Governo il nostro programma elettorale, ci sono i 5 stelle, ci sono i nostri 20 punti”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “In questi 80 giorni abbiamo imposto un metodo: prima i temi, poi i nomi. Ed è giusto che sia così anche in futuro perchè le questioni degli italiani vengono prima di ogni ...

Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film : L'articolo Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio a casa dell’ex imprenditore Bramini : “Mi hanno proposto una consulenza per aiutare chi è schiacciato da debiti” : “Mi hanno proposto un ruolo di consulenza e io penso di accettare perché mi voglio dedicare alla gente”. Lo ha dichiarato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per “colpa dello Stato” la cui casa sta per essere mesta all’asta. La proposta è arrivata direttamente da Luigi Di Maio che giovedì sera si è recato a Monza nella sua abitazione dove il leader del Movimento 5 stelle ha offerto a Sergio un ruolo di consulente del Governo proprio ...

Governo - Di Maio : contratto sarà sottoposto al voto online venerdì : "Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Lo afferma il capo politico M5s, Luigi Di Maio, uscendo da un ristorante nei pressi della Camera. Alla chiusura del contratto ...

Bonafede - l'uomo forte di Di Maio nel posto-chiave. E occhio a questo nome : se è vero - governo sciagura : 'Sale la stella di Alfonso Bonafede '. Con ogni probabilità, rivela un retroscena del Quotidiano nazionale , sarà lui, braccio destro di Luigi Di Maio e anti-berlusconiano di ferro, il grillino ...

