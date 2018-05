Di Maio | ' 2 giugno in piazza a Roma Voto in agosto' Scontro con il Colle su nomi Tesoro

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...

Governo : Di Maio - il 2 giugno manifestazione a Roma : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Organizzeremo delle manifestazioni nelle principali città italiane, delle passeggiate, dei gesti simbolici, tutto ciò che è possibile fare pacificamente per affermare il nostro diritto a determinare il nostro futuro. Il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, invito tutti a venire a Roma, dove faremo un grande evento”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. ...

"Appendete il Tricolore alle finestre". Di Maio chiama la piazza per il 2 giugno : Dopo la rottura, arriva lo scontro. Il Movimento 5 Stelle invita i suoi sostenitori a manifestare il dissenso contro la decisione di Sergio Mattarella di affidare l'incarico di governo a Carlo ...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra di governo. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Intanto il leader M5s Luigi Di Maio torna all’attacco, chiamando alla mobilitazione i cittadini: «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione» ...

Governo - Di Maio 'Manifestazione a Roma il 2 giugno'. Ma frena sull impeachment : Roma - Prima l'incontro con Salvini poi una diretta su Facebook. Dopo il fallimento del tentativo 5S-Lega per formare un nuovo Governo, Luigi Di Maio torna all'attacco. Spostando lo scontro in aula: '...

Di Maio chiama alla mobilitazione contro Mattarella il 2 giugno : "Quella di ieri è stata la notte più buia della democrazia italiana, Mattarella ha deciso di scavalcare le sue prerogative e impedendo la formazione di un governo che con il contratto avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Invece ha preferito un governo di tecnici che non avrà la maggioranza e sarà stato votato né dai cittadini né dal Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Facebook. Il leader del ...

Di Maio : “Non possiamo rimanere a guardare. Il 2 giugno tutti in piazza a Roma” : Luigi Di Maio si scaglia nuovamente contro il Quirinale e chiede ai cittadini di scendere in piazza il prossimo 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica e dichiara di volere il voto il prima possibile, anche ad agosto: "Noi al governo del Paese ci andremo, è una promessa", conclude Di Maio.Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Voto entro giugno - chiederemo decreto di emergenza ad hoc. Grillo e referendum sull’euro? Lo capisco” : “Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all’estero e quindi andare a votare anche a giugno”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7). “Non siamo disposti a votare un Governo tecnico” – ribadisce – “Alle prossime ...

Elezioni in estate - corsa contro il tempo il 22 o il 29 luglio prime date possibili Ma Di Maio : ‘Decreto per votare a giugno’ : Servono almeno 60 giorni per l’iter degli italiani all’estero. «Quasi impossibile» l’anticipo a giugno

Di Maio : «Decreto per voto a giugno. Il Pd? Non voglio averci a che fare» : Silvio Berlusconi dice no al passo di lato per far nascere il governo M5S-Lega. E come una pallina su un piano inclinato la XVIII legislatura scivola verso il terreno incognito di un governo neutrale...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Renzi : Gentiloni candidato premier Pd : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Governo M5S-Lega? Berlusconi : no ad appoggio esterno - Di Maio : chiederemo decreto per poter votare a giugno : Il testo è stato diffuso dallo stesso leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni ...

Di Maio : "chiederemo decreto per votare a giugno" : Un decreto per votare a giugno. Luigi Di Maio in un'intervista a La7 dice che il M5s è pronto a chiedere un provvedimento d'urgenza per votare ancora prima dell'8 luglio ipotizzato ieri da lui stesso o del 22 luglio di cui aveva parlato in seguito."Qualunque sarà il governo, abbiamo intenzione la prossima settimana di chiedere di emanare un decreto di emergenza per modificare un parametro del voto degli italiani all'estero e quindi andare a ...