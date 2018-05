Di Maio | «2 giugno in piazza a Roma» Scontro con il Colle su nomi Tesoro

Di Maio : '2 giugno in piazza a Roma. Voto in agosto'. Scontro con il Colle su nomi Tesoro : ... ' Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio a 'Pomeriggio Cinque' che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia '...

Di Maio chiama alla mobilitazione : «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto» : «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su...

Governo : Di Maio - il 2 giugno manifestazione a Roma : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Organizzeremo delle manifestazioni nelle principali città italiane, delle passeggiate, dei gesti simbolici, tutto ciò che è possibile fare pacificamente per affermare il nostro diritto a determinare il nostro futuro. Il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, invito tutti a venire a Roma, dove faremo un grande evento”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. ...

"Appendete il Tricolore alle finestre". Di Maio chiama la piazza per il 2 giugno : Dopo la rottura, arriva lo scontro. Il Movimento 5 Stelle invita i suoi sostenitori a manifestare il dissenso contro la decisione di Sergio Mattarella di affidare l'incarico di governo a Carlo ...

Totoministri - Cottarelli stringe sulla squadra di governo. Di Maio : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Intanto il leader M5s Luigi Di Maio torna all’attacco, chiamando alla mobilitazione i cittadini: «Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione» ...

Governo - Di Maio 'Manifestazione a Roma il 2 giugno'. Ma frena sull impeachment : Roma - Prima l'incontro con Salvini poi una diretta su Facebook. Dopo il fallimento del tentativo 5S-Lega per formare un nuovo Governo, Luigi Di Maio torna all'attacco. Spostando lo scontro in aula: '...

Di Maio : “Non possiamo rimanere a guardare. Il 2 giugno tutti in piazza a Roma” : Luigi Di Maio si scaglia nuovamente contro il Quirinale e chiede ai cittadini di scendere in piazza il prossimo 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica e dichiara di volere il voto il prima possibile, anche ad agosto: "Noi al governo del Paese ci andremo, è una promessa", conclude Di Maio.Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Voto entro giugno - chiederemo decreto di emergenza ad hoc. Grillo e referendum sull’euro? Lo capisco” : “Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all’estero e quindi andare a votare anche a giugno”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7). “Non siamo disposti a votare un Governo tecnico” – ribadisce – “Alle prossime ...

Elezioni in estate - corsa contro il tempo il 22 o il 29 luglio prime date possibili Ma Di Maio : ‘Decreto per votare a giugno’ : Servono almeno 60 giorni per l’iter degli italiani all’estero. «Quasi impossibile» l’anticipo a giugno

Di Maio : «Decreto per voto a giugno. Il Pd? Non voglio averci a che fare» : Silvio Berlusconi dice no al passo di lato per far nascere il governo M5S-Lega. E come una pallina su un piano inclinato la XVIII legislatura scivola verso il terreno incognito di un governo neutrale...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Renzi : Gentiloni candidato premier Pd : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Governo M5S-Lega? Berlusconi : no ad appoggio esterno - Di Maio : chiederemo decreto per poter votare a giugno : Il testo è stato diffuso dallo stesso leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni ...