Di Battista | Sul Tesoro il Quirinale mente

Di Battista : Mattarella mente sul Tesoro. Alle elezioni mi candido - spero Di Maio premier : Al contrario pensavo di poter fare 'Politica' attiva ma fuori dalla Istituzioni: studiando, scrivendo, suggerendo idee e proposte. Poi, ancora una volta, alcuni ipocriti che hanno l'arroganza di ...

Di Battista : Mattarella mente sul Tesoro. Alle elezioni mi candido - spero Di Maio premier : Al contrario pensavo di poter fare 'Politica' attiva ma fuori dalla Istituzioni: studiando, scrivendo, suggerendo idee e proposte. Poi, ancora una volta, alcuni ipocriti che hanno l'arroganza di ...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Di Maio - sul palco con Di Battista : “Ora la Lega non può tirarsi indietro su impeachment al Presidente” : “Era una cosa premeditata, far fallire il governo del M5S e della Lega”. Così Luigi Di Maio in comizio a Fiumicino commenta il difficile momento politico del paese, segnato dal rifiuto di Mattarella rispetto al nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia L'articolo Di Maio, sul palco con Di Battista: “Ora la Lega non può tirarsi indietro su impeachment al Presidente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Geppy Cucciari imbarazza Di Battista. Gelo in studio sulla carta d'identità : Alessandro Di Battista, ospite del programma di Massimo Gramellini 'Le parole della settimana' su Rai3, ha avuto un momento di defaillance davanti a una apparentemente innocua domanda dell'attrice ...

Di Battista è tornato a criticare Mattarella sull'opposizione a Savona : 'Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona, lo trovo, da cittadino, assolutamente inaccettabile'. Così su Facebook l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista. 'Potrei ...

Di Battista è tornato a criticare Mattarella sull'opposizione a Savona : "Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona, lo trovo, da cittadino, assolutamente inaccettabile". Così su Facebook l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista. "Potrei comprenderlo se non lo ritenesse adeguato al ...

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 3 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Mattarella convoca Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Alessandro Di Battista e Roberto Fico/ Caso colf in nero : "Si è messo sulla difensiva perché la compagna..." : Alessandro Di Battista contro Roberto Fico sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:18:00 GMT)

Di Battista contro Fico : 'Sulla colf chiarisca' : Dalla California a Panama, con i mezzi pubblici, andando a caccia di idee, di persone che lottano per i loro diritti, di Politica con la P maiuscola. Oggi mi sono venuti a trovare alcuni attivisti ...

Accordi&Disaccordi : Andrea Scanzi e Luca Sommi aprono il confronto sul Nove. Di Battista e Carofiglio primi ospiti : Accordi e Disaccordi Accordi & Disaccordi, il nuovo talk d’attualità del canale Nove, debutta in un momento chiave. Stasera, proprio nel giorno in cui Lega ed M5S si apprestano a formalizzare l’esito del loro confronto, la rete generalista (almeno nelle intenzioni) di Discovery inaugura in prime time (ore 21.25) un approfondimento prodotto da Loft Produzioni e condotto in tandem dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi e da Luca ...

Sul tavolo dei veti bruciato Di Battista. Salvini e Di Maio pronti come vice premier : Durissimo braccio di ferro sul nome del capo del governo. Trattativa nella notte: il tandem tra i leader per favorire un «nome terzo»