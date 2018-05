Di Battista : Mattarella mente sul Tesoro. Alle elezioni mi candido - spero Di Maio premier : Al contrario pensavo di poter fare 'Politica' attiva ma fuori dalla Istituzioni: studiando, scrivendo, suggerendo idee e proposte. Poi, ancora una volta, alcuni ipocriti che hanno l'arroganza di ...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Governo - Di Battista : “Mattarella? Faremo richiesta impeachment e speriamo che altri partiti la sostengano” : “Mattarella? Faremo formalmente la richiesta di impeachment, sperando che le altre forze politiche la sostengano. Qua non si tratta più di M5s o Lega, ma di rispetto nei confronti del popolo italiano e della sovranità popolare”. Lo ha annunciato in diretta a Non è L’arena (La7) l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, che ha spiegato: “Il M5s può piacere o non piacere, ma abbiamo preso il 32% dei votid ei ...

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...

Governo - Conte assieme a Di Maio e Di Battista dopo i colloqui con Mattarella : dopo i colloqui di Luigi Di Maio e di Giuseppe Conte al Quirinale, la serata che porta alla fine del Governo M5S-Lega che ci conclude con Giuseppe Conte che rimette le mani il mandato nelle mano i di Sergio Mattarella, vede lo stesso Conte, Luigi Di Maio ed Alessandro Di Battista riuniti per alcune ore in un ufficio romano. Sia in entrata che in uscita facce tese e nessuna voglia di parlare con i cronisti. I tre poi si sono diretti con lo ...

Governo - Di Battista : "Rispetto per Mattarella - ma mi dite cos'ha Savona che non va?" : L'ex parlamentare 5 Stelle: "Spero che possa nascere un Governo perché gli italiani lo hanno votato. Si è creata una maggioranza, si è creato un contratto di Governo. Il presidente della Repubblica ha ...

Alessandro Di Battista contro Mattarella : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell’Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

Di Battista è tornato a criticare Mattarella sull'opposizione a Savona : 'Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona, lo trovo, da cittadino, assolutamente inaccettabile'. Così su Facebook l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista. 'Potrei ...

Di Battista è tornato a criticare Mattarella sull'opposizione a Savona : "Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona, lo trovo, da cittadino, assolutamente inaccettabile". Così su Facebook l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista. "Potrei comprenderlo se non lo ritenesse adeguato al ...

Anche Di Battista contro Mattarella<br> Fico : su Savona lasciamo fare al Colle e a Conte : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell’Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

Governo - Di Battista : “Inaccettabile veto di Mattarella su Savona. Economia è ministero più politico” : “Per me è anche giusto che il Presidente della Repubblica abbia un’interlocuzione rispetto al ministro della difesa in quanto capo delle forze armate ma trovo inaccettabile che si pongano dei veti su quello che è il ministro più politico di un Governo”. Così Alessandro Di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “Qui si sta minando il concetto di democrazia. È assurdo che mi si accusi ...

Di Battista contro Mattarella "Veto inaccettabile su Savona" "Mette in discussione le sue idee" : "Il Presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il Presidente del Consiglio incaricato, ma porre veti sul Ministro dell'economia, malgrado il curriculum eccellente che vanta il dottor Savona... Segui su affaritaliani.it

Di Battista contro Mattarella : “Inaccettabile veto su Savona - accettò Alfano senza battere ciglio” : "Con il massimo garbo e con il massimo rispetto (in primis per la mia libertà di pensiero) ricordo che Mattarella ha accettato Alfano - ripeto Alfano - Ministro degli Esteri senza batter ciglio ma si oppone a un uomo di grande valore come Savona", scrive Di Battista su Facebook criticando il veto del presidente Mattarella su Paolo Savona.Continua a leggere

NODO SAVONA/ Dopo Meloni parla Di Battista : Mattarella ha detto sì anche ad Alfano : NODO ministero dell’Economia, Paolo SAVONA, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:47:00 GMT)