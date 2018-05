Devi dire che sei mio figlio | così lo scafista aveva minacciato un bambino

FABRIZIO CORONA VS ALDA D'EUSANIO - TELEFONATA IN DIRETTA/ "C**o? Parola sbagliata ma Devi imparare l'ironia" : FABRIZIO CORONA contro ALDA D'EUSANIO: l'ex re dei paparazzi telefona in DIRETTA a Stasera Italia e insulta la conduttrice che aveva giudicato i suoi atteggiamenti.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:39:00 GMT)

“Antonella - Devi sapere…”. E la Clerici scoppia in lacrime in diretta. Per la conduttrice un vero colpo al cuore. E con lei sono in molti a piangere : ”Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata”. Così, qualche giorno fa su Twitter, Antonella Clerici aveva messo il punto sull’addio a La Prova del Cuoco il programma di cucina, ormai diventato cult, che dalla prossima edizione sarà ...

LIVE Volley - Perugia-Zenit Kazan in DIRETTA : semifinale Champions League 2018 in tempo reale. I Block Devils per l’impresa. 1-0 per i russi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Zenit Kazan, semifinale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alla Basketball Arena di Kazan, i Block Devils cercano un’impresa monumentale contro la corazzata russa che ospita la Final Four. I Campioni d’Italia devono davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo per sconfiggere i fenomeni di coach Alekno: i Campioni d’Europa da tre anni consecutivi vanno a caccia ...

Diretta 'GF15' eliminato 4^ serata : 'Luigi te ne Devi andare' Video : Questa sera torna in onda la 4^ serata del Grande Fratello 2018. Il reality di Barbara d'Urso si è visto spostare la programmazione [Video] a causa di alcune decisioni della Mediaset. Nonostante tutto, questa edizione continua a regalare numerosi colpi di scena. Sinora sono stati eliminati Simone, Valerio e Patrizia mentre Baye Dame è stato squalificato in to agli atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar. eliminato Grande Fratello 2018: ecco ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - gara5 in DIRETTA. 3-0 - Block Devils Campioni d’Italia! Prima volta storica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta di Perugia-Civitanova, gara5 della Finale Scudetto di Volley maschile. Questo è il giorno del tricolore: oggi pomeriggio scopriremo chi saranno i Campioni d’Italia. Siamo arrivati al momento decisivo, alla partita da dentro o fuori, quella in cui non sono ammessi errori: chi vince festeggia il titolo, chi perde esce dal campo in lacrime. Si preannuncia una sfida stellare che regalerà grandi ...

Napoli-Torino 1-1 | Diretta Baselli con Deviazione pareggia : Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico...

“Cacciatela subito - vergogna!”. Gf - bestemmia in diretta. Ennesima tegola sul reality di Mediaset : “Barbara - questa volta Devi agire!”. L’edizione dello scandalo - il trash all’ennesimo livello e la colpevole è proprio lei : Non vorremmo sbilanciarci troppo, ma questa edizione del Grande Fratello, è una delle più trash di sempre. Non che le precedenti o gli altri reality (vedi Isola dei Famosi) siano da meno. Ma questa volta, tra bullismo, violenza e parolacce, forse, abbiamo raggiunto un massimo (o minimo culturale, ndr) senza precedenti. L’ultimo episodio, che resterà tale per pochissimo tempo si teme, è un’altra tegola sull’ormai tetto disastrato del ...

Direzione Pd - Cuperlo contestato all'ingresso del Nazareno da un renziano : "No accordi. Te ne Devi andare" : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la Direzione del partito. "Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da ...

