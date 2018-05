De Vrij esce allo scoperto | Ho firmato per l' Inter | non vedo l' ora di iniziare

ilgiornale

(Di lunedì 28 maggio 2018) Stefan deè ufficialmente un giocatore dell'e nella prossima stagione si giocherà il posto in difesa con Milan Skriniar, Joao Miranda e Andrea Ranocchia. Il difensore olandese è stato al centro di diverse polemiche, negli ultimi giorni, per via del fda rigore commesso su Mauro Icardi che ha di fatto riaperto la sfida tra la Lazio e, vinta poi da quest'ultimi e che è valsa la Champions League per i nerazzurri. deha però respinto ogni accusa: "Lazio-? Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quella partita. Non so se in Italia ci credono, quindi ho spento tutto per una settimana, così mi sono concentrato solo sulla mia Nazionale".deera già d'accordo con l'da diversi mesi visto che il suo contratto con la Lazio sarebbe andata in scadenza il 30 giugno del 2018 ma ora può urlare al mondoo che l'anno prossimo difenderà i ...