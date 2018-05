De Vrij all' Inter | Ho firmato per 5 anni Non vedo l' ora di iniziare

Lazio - de Vrij : 'Ho dato tutto all'ultima giornata - ma non vedo l'ora di giocare con l'Inter' : E' già prioiettato alla prossima stagione, Stefan de Vrij. Il difensore della Lazio, ormai prossimo al trasferimento all'Inter a parametro zero, è tornato a parlare dell'ultima giornata di campionato: ...

De Vrij : "Inter? Ho firmato per 5 anni. Ma all'Olimpico avevo dato tutto" : Si unirà al gruppo di Spalletti in estate, ma Stefan De Vrij, dal ritiro della nazionale olandese, parla già da giocatore dell'Inter. "Ho firmato per l'Inter per 5 anni - dice all'Algemen Dagblad - ...

Spalletti : 'Rinnovo - non ci sono novità. Sarri? Gli lascio la panchina dell'Inter. Lautaro è pronto - de Vrij e Asamoah...' : Magari non abbiamo fatto tutti i passi avanti che i campioni del mondo di chiacchiere si aspettavano' SUI NUOVI ACQUISTI - De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti ...

Lazio-Inter - De Vrij in lacrime : ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei social : Lazio-Inter, De Vrij in lacrime ma esistono 7 buoni motivi per difendere il difensore biancoceleste. Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29' l’Inter pareggia con l’uomo che non ti ...

Via libera alle malelingue - l’Inter pareggia grazie a… De Vrij : il fallo dell’olandese su Icardi è da censura [VIDEO] : Durissimo fallo di Stefan De Vrij su Icardi, l’argentino ringrazia e fa 2-2 prima che Vecino incorni il gol del 2-3 Stefan De Vrij gioca sì o no? Questo il dilemma che ha diviso l’Italia nell’ultima settimana, considerando il contratto già firmato dall’olandese con l’Inter e depositato in Lega. Se vince non fa la Champions, se perde la giocherà in nerazzurro. Ma la testa reggerà? A quanto pare no, visto che il ...

Lazio-Inter alle ore 20.45 La Diretta de Vrij gioca - confermato Murgia : Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il match ...

Lazio-Inter alle ore 20.45 La Diretta de Vrij gioca - confermato Murgia : Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il...

Lazio-Inter - c'è de Vrij all'ultima sfida : 'Non posso mancare' : Prima la riflessione, poi l'ultimo conato d'amore. De Vrij non si tira indietro, giovedì notte ha sciolto i suoi personali dubbi sul suo prossimo impiego: 'Sapete quello che ho passato in questi ...

Lazio-Inter - De Vrij allo scoperto : “Voglio giocare. Fidatevi di me…” : Lazio-Inter, DE Vrij- Irrompe De Vrij e fa chiarezza sul prossimo match tra Lazio-Inter, fondamentale in vista del prossimo accesso alla Champions League. Il difensore della Lazio, ai microfoni di “Premium Sport” ha sottolineato tutta la sua voglia di giocare, evidenziando tutta la sua professionalità. IL MESSAGGIO Il difensore ha ammesso: “Sapete quello che ho […] L'articolo Lazio-Inter, De Vrij allo scoperto: ...

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Inter - Asamoah alle visite mediche/ Terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez : Inter, Asamoah alle visite mediche: Terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:20:00 GMT)

Inter - Asamoah alle visite mediche : secondo colpo dopo De Vrij : L'Inter sta per mettere a segno il secondo colpo di mercato per la prossima stagione: dopo Stefan de Vrij, in nerazzurro arriverà Kwadwo Asamoah, 29enne esterno sinistro ghanese in scadenza con la ...

Ecco la sexy Doina Turcanu - la meravigliosa fidanzata di De Vrij [GALLERY] : 1/10 ...

Lazio - Tare su De Vrij all’Inter : “qualcuno ha giocato sporco” : “Questo è il nostro match point, vogliamo vincere questa gara per coronare una stagione fantastica. In questo campionato i pronostici sono cambiati dopo ogni partita. Serve la massima concentrazione perché questa squadra merita il quarto posto. Le polemiche su De Vrij? Non c’è nessuna vicenda. Qualcuno ha voluto giocare sporco e ha insinuato che il deposito del contratto potesse disturbarci ma ha avuto una risposta ieri sera. ...