Daniele Silvestri contro Mattarella | insultato su Twitter precisa | “Ho votato Potere al

Concerto per l’Angelo Mai con Afterhours - Max Gazzè e Daniele Silvestri : tutti i dettagli : Il Concerto per l'Angelo Mai con Afterhours, Daniele Silvestri e Max Gazzè è stato reso ufficiale. Gli artisti si sono mossi in gruppo per dire no alla chiusura dello storico centro sociale per il quale il Comune di Roma ha disposto lo sgombero per il 4 maggio. L'ordinanza è stata sospesa per 20 giorni. Il live con il quale gli artisti proveranno a opporsi al provvedimento di terrà il 18 maggio, proprio sul palco nel quale molti di loro ...