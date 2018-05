Dal 4 marzo a oggi La telenovela del fallimento giallo-verde

Luigi Di Maio - il tracollo di M5s nei sondaggi. Supermedia Youtrend : per la prima volta Dal 4 marzo... : Per la prima volta negli ultimi due mesi il Movimento 5 Stelle scende nei sondaggi sotto la soglia raggiunta alle elezioni del 4 marzo. Continuano, invece, a salire la Lega e il centrodestra : la ...

Cosa si aspettano gli italiani dai partiti a due mesi Dal le elezioni del 4 marzo : In attesa del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, le posizioni dei partiti , a due mesi dal voto del 4 marzo , appaiono di fatto immutate. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha chiesto agli italiani quale alleanza di Governo sarebbe oggi preferibile per il Paese: se un terzo dei cittadini guarda ormai ad un ritorno alle urne entro l’anno, 3 italiani su 10 continuano ad auspicare un Esecutivo del ...

Lavoro - a marzo crescono gli occupati under 34 e over 50. La disoccupazione giovanile cala al 31 - 7% - il minimo Dal 2011 : Più occupati tra i giovani e tra gli over 50, meno tra chi è nella fascia di mezzo, quella compresa tra i 35 e i 49 anni. A marzo, nel complesso, gli italiani con un Lavoro sono saliti a 23,13 milioni: si tratta del valore più alto dall’agosto 2008, quando la crisi finanziaria ha iniziato a farsi sentire pesantemente anche sull’economia reale. La crescita però è dovuta interamente alla componente maschile: per le donne, dopo ...