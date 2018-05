Craig Warwick a Lucia Bramieri | Ho visto lo spirito di Gino Non è felice che tu

Craig Warwick attacca Lucia Bramieri : 'Ho visto lo spirito di Gino Bramieri e ho un messaggio per te'. : ROMA - 'Ho visto l'angelo di Gino Bramieri. Mi ha detto che non è contento che tu abbia portato il Telegatto nella Casa del Grande Fratello '. Craig Warwick a Domenica Live invita Lucia Bramieri a ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri a confronto con Craig Warwick : "Non ho portato il Telegatto nella casa per fare la guerra con qualcuno" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, l'ultima di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha avuto un confronto con Craig Warwick, sensitivo, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 e amico di Angela Baldassini, ultima compagna di Gino Bramieri. Craig Warwick, rivolgendosi direttamente a Lucia Bramieri, ha ribadito il fatto di aver ...

Pomeriggio Cinque - Craig Warwick : "Ho visto l'angelo di Gino Bramieri" (video) : L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Craig Warwick è interventuo durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi martedì 15 maggio in merito ad alcune considerazioni su Lucia Bramieri. Il sensitivo ha una forte amicizia con una persona che non nutre simpatia per la gieffina ora reclusa nella casa, ed è Angela Baldassini, nuora della Bramieri ed ultima compagna del celebre Gino Bramieri prima della sua morte.Craig riferisce che la ...

Craig Warwick a Pomeriggio 5 : «Ho visto l'angelo Gino Bramieri - è arrabbiato con Lucia del GF» : Nella casa del Grande Fratello c'è il famoso Telegatto che Gino Bramieri vinse nel 1996. Lucia Bramieri , attuale inquilina , ha sempre ribadito che appartiene al marito Cesare, figlio dell'attore, e ...

Grande Fratello - Craig Warwick da Barbara D'Urso : 'L'ho visto in sogno' - la vergogna sul morto : Durante la puntata di Domenica live tra gli ospiti in studio per parlare del Grande Fratello anche l'ex naufrago Craig Warwick , famoso per le sue chiacchierate con angeli e spiriti. Il sensitivo ha ...

Anticipazioni Grande Fratello : Craig Warwick entra nella casa? : Craig Warwick ha fatto una rivelazione su Lucia Bramieri del GF 15 Oggi è andata in onda nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Una puntata decisamente particolare perchè dedicata interamente al caso Ragusa. Motivo per cui nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso è riuscita a dedicare davvero pochissimo tempo ad argomenti più leggeri, tra i quali la quindicesima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, nonostante il pochissimo ...

Pomeriggio 5 : Elena Morali smaschera Craig Warwick : Elena Morali fa una rivelazione choc su Craig Warwick a Pomeriggio Cinque E’ appena finita la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata alla finalissima dell’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati, tra i quali alcuni ex naufraghi del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi: Filippo Nardi, Eva Henger e Elena Morali. Ed è stata ...

Isola dei Famosi - Craig Warwick perdona Franco Terlizzi/ Le scuse a Cecilia Capriotti : Isola dei Famosi, Craig Warwick: dall'abbraccio con Franco Terlizzi alle scuse in diretta a Cecilia Capriotti nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:49:00 GMT)

Craig Warwick dopo l'Isola dei Famosi a Domenica Live : «Ho paura di essere aggredito da Franco» : Faccia a faccia tra Craig Warwick e Franco Terlizzi a Domenica Live. Il sensitivo inglese continua a ribadire che l'altro concorrente dell' Isola dei Famosi ha avuto atteggiamenti omofobi nei suoi ...

ISOLA DEI FAMOSI - Craig Warwick PERDONA FRANCO TERLIZZI/ Abbraccio a Domenica Live - Eva Henger si nega : ISOLA dei FAMOSI, CRAIG WARWICK: la sua verità oggi a Domenica Live. Il sensitivo incontrerà anche FRANCO TERLIZZI e Cecilia Capriotti dopo le dichiarazioni delle passate settimane.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:51:00 GMT)

Craig Warwick a Domenica Live smentisce Franco Terlizzi e chiede un abbraccio a Eva Henger : Domenica Live: cosa ha detto Craig Warwikc sul canna-gate, Franco Terlizzi, Eva Henger, Amaurys Perez e Cecilia Capriotti Craig Warwick è tornato a Domenica Live. Dopo i problemi di salute, il sensitivo è riapparso nel salotto di Barbara d’Urso. E ha chiarito alcune faccende in sospeso, come quelle legate al canna-gate, a Eva Henger e […] L'articolo Craig Warwick a Domenica Live smentisce Franco Terlizzi e chiede un abbraccio a Eva ...

Craig Warwick sull'Isola dei Famosi : «Ho paura di essere aggredito da Franco Terlizzi» : ROMA - Craig Warwick sceglie Domenica Live per fare chiarezza su alcune delle dichiarazioni più 'calde' rilasciate nelle ultime settimane in merito all'Isola dei Famosi e ai suoi protagonisti. E ...

