Cottarelli | un uomo da solo al comando

Chi è Carlo Cottarelli - l'uomo che Mattarella ha chiamato per portare l'Italia a nuove elezioni : Economista con la convinzione che l'Italia abbia il potenziale per crescere di più. Carlo Cottarelli, 62 anni, incaricato al Quirinale da Mattarella dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, è conosciuto più per il suo tentativo, per lo più fallito, di individuare e tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione come Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica, nominato nel 2013 ...

Scuola - assunzione precari : Cottarelli potrebbe essere l’uomo giusto - ecco perché : L’argomento del giorno è, senza dubbio, la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fermare il governo Conte e di affidare l’incarico di Presidente del Consiglio, all’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, il quale ha accettato l’incarico propostogli dal Capo dello Stato. Scuola, Anief: ‘Cottarelli disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola’ Il presidente ...

Governo : Zaia - con Cottarelli uomo del Fmi arriva la troika : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - "Cottarelli è un uomo del Fondo Monetario, con lui arriva la troika. Bene, siamo commissariati". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un sopralluogo dell'Anas, a Ponte della Priula (Tv). Ai giornalisti che gli ricordavano lo stop a Gratteri, dato da Napo

Chi è Carlo Cottarelli - l’uomo con cui fare i conti : È l’uomo con cui fare i conti. Quello che vuole tenere la spesa sotto controllo e ridurre i debiti. Quello che non crede a misure miracolose come la Flat Tax, ma piuttosto a riforme dure come la Fornero (che Salvini e Di Maio volevamo abolire). Carlo Cottarelli, 63 anni, chiamato da Sergio Mattarella a presiedere il governo che dovrebbe traghettare l’Italia verso le prossime elezioni, i conti li fa da una vita. É un uomo tecnico, economico, ...

Chi è Carlo Cottarelli - l'uomo che Mattarella ha chiamato a guidare l'Italia : Economista con la convinzione che l'Italia abbia il potenziale per crescere di più. Carlo Cottarelli, 62 anni, convocato al Quirinale da Mattarella dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, è conosciuto più per il suo tentativo, per lo più fallito, di individuare e tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione come Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica, nominato nel 2013 ...

Cottarelli - da Fmi l'uomo del rigore dei conti pubblici : Il piano di spending rewiev di Cottarelli era stato evocato di recente da Andrea Roventini, inizialmente scelto da Di Maio come ministro dell'Economia per il governo M5S. Critiche invece le sue ...