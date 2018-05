Cottarelli senza maggioranza | ecco tutti i numeri alla Camera e al Senato

Cottarelli : "Senza fiducia voto dopo agosto" Chi è Mr spending review : Il no di Mattarella a Paolo Savona all'Economia ha fatto saltare tutto generando uno scontro istituzionale senza precedenti, con i 5 Stelle che si dichiarano pronti a chiedere l'impeachment per il ...

Governo - Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. Lui : “Senza fiducia elezioni dopo agosto - altrimenti a inizio 2019” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegnino a non candidarsi alle prossime elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...