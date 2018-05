Cottarelli sale al Quirinale alle 11 30 Salvini | ' Se Berlusconi lo vota addio alleanza'

Cottarelli alle 11.30 sale al Quirinale Video Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani alle 11.30 salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il ...

Cottarelli - Lega-M5S? spread non sale : ANSA, - ROMA, 21 APR - Un'alleanza di governo Lega-M5S "al momento non causerebbe un aumento dello spread. I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c'è ...