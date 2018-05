Cottarelli può contare sul sì di appena 120 deputati e 70 senatori

Carlo Cottarelli : "Non c'è emergenza - si può rivotare. Per un governo ci sono - ma serve un giurista" : "Dopo il voto non ho sentito nessuno. Prima qualcuno si era fatto vivo". Carlo Cottarelli è sulla bocca di molti in questa fase di stallo politico. In un'intervista a Libero, l'economista non si tira indietro dinanzi a un'eventuale convocazione da parte del Quirinale, ma spiega: "Non mi stupirei molto di ricevere una chiamata di quel tipo: se ci fosse un governo istituzionale, la prima emergenza da affrontare sarebbe dotare il Paese di ...