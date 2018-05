Cottarelli Premier incaricato : "Governo neutrale verso nuove elezioni" : Nonostante ciò, ha tenuto a precisare, "l'economia del Paese è in crescita e conti restano sotto controllo. Il Governo da me guidato assicurerebbe una gestione previdente dei conti pubblici ". ...

Chi è Carlo Cottarelli : l’ex commissario alla spendig review verso l’incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

Carlo Cottarelli al Quirinale per l'incarico a premier : Tocca a Carlo Cottarelli. L'economista, trolley e zainetto al seguito, è arrivato al Quirinale, come previsto, attorno alle 11.30. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si affida a lui per superare l'impasse politica dopo il tentativo fallito da Giuseppe Conte a seguito del veto del capo dello Stato su Paolo Savona ministro dell'Economia.Nato a Cremona nel 1954, dopo venticinque anni al Fondo Monetario e sei alla Banca ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da premier : CRONACA ORA PER ORA 21.09 – Grillo twitta: “Shhh” “Shhh”. E’ il post su twitter di Beppe Grillo che viene accompagnato dal trailer del film horror “a quiet place” in cui alcune scene sono inframezzate da scritte come “move carefully and never make a sound” (muoviti con attenzione e non fare nemmeno un rumore”). 21.08 – Di Battista: “Tra poco in piazza a Fiumicino con ...