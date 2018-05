Cottarelli | legge di bilancio e poi elezioniDi Maio | sabato tutti in piazza a

Incarico a Cottarelli : 'Senza fiducia voto dopo agosto altrimenti nel 2019 dopo legge di Bilancio' : 'Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

Incarico a Cottarelli : «Senza fiducia voto dopo agosto - altrimenti nel 2019 dopo legge di Bilancio» : «Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

RIFORMA PENSIONI/ Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Con il Governo Cottarelli la Legge Fornero non si tocca. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 maggio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:26:00 GMT)