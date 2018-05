Cottarelli incaricato di formare il governo | Un programma che porti il Paese alle

blogo

(Di lunedì 28 maggio 2018) 12.35 - Il Presidente del ConsiglioCarlo, all'uscita dal colloquio con Mattarella, ha letto una breve dichiarazione: Ho accettato l'incarico diuncome mi è stato richiesto dal Presidente della Repubblica. Ovviamente sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con uncheila nuove elezioni. Conto di presentare in tempi molto stretti la lista dei ministri al Presidente della Repubblica. Mi presenterà quindi al Parlamento con unche, in caso di fiducia, includa l'approvazione della Legge di Bilancio per il 2019. Dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019.In assenza di fiducia ilsi dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria ...