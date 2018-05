Cottarelli | i numeri della fiducia | responsabili cercasi per evitare le urne subito

Governo - Cottarelli da Mattarella per l'incarico : dubbi sui numeri in Parlamento : E' arrivato alla stazione Termini di Roma, quindi al Colle in taxi, indossando uno zainetto sulle spalle. Carlo Cottarelli è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ...

Governo Cottarelli - numeri quasi impossibili : "Se Berlusconi lo vota - addio alleanza" : Il " Governo del cambiamento" targato M5s-Lega non vedrà mai la luce. A 85 giorni dall'inizio della legislatura non c'è un esecutivo nel pieno delle sue funzioni. Dopo il veto di...

Chi vota il Governo Cottarelli : ecco i numeri in Parlamento : Carlo Cottarelli oggi riceve l’incarico dal Presidente Sergio Mattarella. Dovrà formare un Governo tecnico, “neutrale» come l’aveva definito lo stesso

M5s-Lega - Salvini : “Coperture ci sono. Conti di Cottarelli? Leggo numeri sospesi per aria - non ci diano lezioni” : “Tempi per il Governo? La settimana prossima”, così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato al gazebo di voto per il contratto di Governo. “Non voglio pensare a un’altra estate di sbarchi e di sofferenza di confusione. Ipotesi staffetta? Non è che non ci fidiamo… Essendoci due forze politiche cerchiamo figura che vada bene a tutti. Le coperture? Ci sono. Premier? Una figura che vada bene a entrambi, con ...