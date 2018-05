Cottarelli convocato al Quirinale |  Tronca e Cantone in squadra?

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Chi è Carlo Cottarelli - mister spending review convocato dal Colle - : Dopo il fallimento del tentativo del premier incaricato Conte di formare un governo gialloverde , Mattarella ha convocato al Quirinale l'economista. Nel suo curriculum, tra l'altro, il Fondo Monetario ...

Governo - chi è Carlo Cottarelli. L'economista convocato da Mattarella : Una carriera nel Fondo Monetario Internazionale, nel 2013 è stato chiamato da Enrico Letta a fare il commissario straordinario alla Spending Review

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Mattarella boccia Savona - è scontro con M5S e Lega. Conte rimette l’incarico - convocato Cottarelli : Giornata politica convulsa e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. No di Berlusconi: «Da irresponsabili». «No ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Carlo Cottarelli convocato per domattina al Colle. Buffagni (M5s) : “È la risposta alle finanze non alla politica” : Esce Giuseppe Conte, entra Carlo Cottarelli. La crisi istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana ha un nuovo protagonisti. L’ex commissario straordinario alla spending review del Governo Renzi è stato convocato per domattina al Colle da Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli darà il mandato di formare un governo del presidente. In pratica, si tratta dello scenario prospettato dal Capo dello Stato il 7 ...

Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli al Quirinale : ecco chi è l'economista anti deficit : Dopo il fallimento del tentativo di dar inizio al Governo del Cambiamento il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha...

