Cottarelli | chi è l' uomo chiamato dal Colle per diventare Premier?

Chi è Carlo Cottarelli : l’ex commissario alla spendig review verso l’incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

Chi è Carlo Cottarelli - l’uomo con cui fare i conti : È l’uomo con cui fare i conti. Quello che vuole tenere la spesa sotto controllo e ridurre i debiti. Quello che non crede a misure miracolose come la Flat Tax, ma piuttosto a riforme dure come la Fornero (che Salvini e Di Maio volevamo abolire). Carlo Cottarelli, 63 anni, chiamato da Sergio Mattarella a presiedere il governo che dovrebbe traghettare l’Italia verso le prossime elezioni, i conti li fa da una vita. É un uomo tecnico, economico, ...

Forza Italia divisa su Cottarelli : Brunetta per il sì - Mulé chiude : Matteo Salvini l'ha detto chiaramente: "Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza". Cosa farà Forza Italia? Renato Brunetta apre, Giorgio Mulé invece chiude."Richieste di impeachment per il Capo dello Stato? Questi ragazzi non sanno quello che dicono, forse hanno preso un colpo di sole. Io sto con Mattarella, che ha esercitato le prerogative previste dalla Costituzione", dice Brunetta, intervistato da La Stampa. ...

Governo - Cottarelli al Quirinale L'ira di Salvini : Amici dei mercati hanno deciso chi deve governare : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia, aggiunge, "non l'ho presa a cuor leggero, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle elezioni. Prenderò delle decisioni sulla ...

Chi è Miria Pigato - la moglie di Carlo Cottarelli : Miria Pigato è la moglie di Carlo Cottarelli, il nuovo possibile premier alla guida del governo tecnico. Dopo il veto del Presidente della Repubblica su Savona, Giuseppe Conte ha deciso di dimettersi e di rinunciare al suo ruolo di Presidente del Consiglio scelto da Movimento Cinque Stelle e Lega. Alla guida del paese potrebbe quindi arrivare l’economista convocato da Sergio Mattarella al Quirinale. Fra i sostenitori alla sua candidatura ...

Mattarella chiama Cottarelli : troika ed impeachment! : In questo modo, governando il credito, governa non solo il mondo, ma anche il futuro degli uomini, un futuro che la crisi fa sempre più corto e a scadenza. E se oggi la politica non sembra più ...

Chi è Carlo Cottarelli : "Una cosa che mi ha reso molto difficile il lavoro - confida a Beppe Severgnini - a parte le difficoltà politiche di fronteggiare certi temi, ma quelle ci stanno, è stato il mondo burocratico romano".

Conte lascia incarico - Mattarella convoca Cottarelli. Di Maio chiede impeachment del presidente : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Chi vota il Governo Cottarelli : ecco i numeri in Parlamento : Carlo Cottarelli oggi riceve l’incarico dal Presidente Sergio Mattarella. Dovrà formare un Governo tecnico, “neutrale» come l’aveva definito lo stesso