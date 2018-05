Cottarelli al Quirinale. Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Carlo Cottarelli è al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La convocazione dell'ex commissario alla spending review è arrivata dopo che...

Carlo Cottarelli al Quirinale per l'incarico a premier : Tocca a Carlo Cottarelli. L'economista, trolley e zainetto al seguito, è arrivato al Quirinale, come previsto, attorno alle 11.30. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si affida a lui per superare l'impasse politica dopo il tentativo fallito da Giuseppe Conte a seguito del veto del capo dello Stato su Paolo Savona ministro dell'Economia.Nato a Cremona nel 1954, dopo venticinque anni al Fondo Monetario e sei alla Banca ...

Carlo Cottarelli alle 11.30 al Quirinale : 10.00 - Il Quirinale ha ufficializzato l'orario di arrivo di Cottarelli, convocato al Colle per le 11.30 di oggi.9.00 - L'economista Carlo Cottarelli, già commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica sotto il governo Letta nel 2013, salirà oggi al Quirinale per ricevere, al pari di quanto accaduto con Giuseppe Conte, l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri da Sergio Mattarella, primo passo verso la formazione di ...

Cottarelli sale al Quirinale alle 11.30. Salvini : 'Se Berlusconi lo vota addio alleanza' : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani alle 11.30 salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il ...

Cottarelli alle 11.30 sale al Quirinale Video Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani alle 11.30 salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il ...

Governo - Carlo Cottarelli convocato al Quirinale alle 11.30 : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.30 al Quirinale il prof. Carlo Cottarelli. Nel comunicato del Colle si aggiunge che la Sala stampa allestita presso la consueta “Loggia d’Onore” sarà aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e agli operatori Tv a partire dalle ore 10. L’ex commissario alla spending review era già stato contattato dal capo dello Stato nella tarda serata di ieri, ...