Cottarelli al Quirinale alle 11 | 30 | Cantone e Severino tra i nomi per squadra di governo

Cottarelli alle 11.30 sale al Quirinale Video Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Salta il governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro dell'Economia . L'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli stamani alle 11.30 salirà al Quirinale per ricevere il nuovo incarico di formare un esecutivo che porti l'Italia di nuovo al voto. Il ...

Governo - Carlo Cottarelli convocato al Quirinale alle 11.30 : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.30 al Quirinale il prof. Carlo Cottarelli. Nel comunicato del Colle si aggiunge che la Sala stampa allestita presso la consueta “Loggia d’Onore” sarà aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e agli operatori Tv a partire dalle ore 10. L’ex commissario alla spending review era già stato contattato dal capo dello Stato nella tarda serata di ieri, ...

Carlo Cottarelli oggi al Quirinale : L'economista Carlo Cottarelli, già commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica sotto il governo Letta nel 2013, salirà oggi al Quirinale per ricevere, al pari di quanto accaduto con Giuseppe Conte, l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri da Sergio Mattarella, primo passo verso la formazione di un governo che non ha i numeri per ottenere l'approvazione del Parlamento.La convocazione al Quirinale è arrivata ieri ...

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale senza precedenti in Italia. Fallisce dunque il tentativo di Conte di formare un governo dopo il veto del Quirinale sull'economista eurocritico Paolo Savona al ministero del Tesoro. --M5S e Lega attaccano Mattarella per il veto e chiedono il voto, evocando anche ...

