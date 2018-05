Cottarelli al Colle col trolley | Salvini | Se Berlusconi lo vota addio alleanza

Governo : Salvini - Cottarelli al Colle? Auguri : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Carlo Cottarelli sale al Colle? “Auguri!”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde ai cronisti. A chi, salendo al gruppo della Lega, gli chiede se è da escludere il sostegno ad un Governo guidato da ‘Mr Spending review’, “fossi matto – risponde – ma che state scherzando?”. L'articolo Governo: Salvini, Cottarelli al Colle? Auguri sembra essere il ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Cottarelli atteso al Colle alle 11.30. Borse e spread nervosi. Salvini a Berlusconi : “Se vota sì salta l’alleanza” : Dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, alle 11.30 al Quirinale è atteso Carlo Cottarelli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha convocato per valutare la strada che porti alla formazione di un governo neutr...

Cottarelli alle 11 : 30 al Colle - Salvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli alle 11:30 salirà al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo spread apre in netto calo e poi risale, Piazza Affari in altalena

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo ultime notizie - Cottarelli al Colle da Mattarella/ Salvini “Berlusconi vota fiducia? Centrodestra ko” : ultime notizie Governo: Cottarelli al Quirinale da Mattarella per l'incarico di un Governo tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:28:00 GMT)

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Cottarelli atteso al Colle - Borse nervose e spread in calo. Salvini a Berlusconi : “Se vota sì salta l’alleanza” : Dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, oggi al Quirinale è atteso Carlo Cottarelli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha convocato per valutare la strada che porti alla formazione di un governo neutrale sc...

Spread in calo - Piazza Affari su | Cottarelli al Colle - Salvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Governo - Cottarelli atteso al Colle. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Spread in calo a 190 - Borsa su | Cottarelli al Colle - Salvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Spread in calo a 190 - Borsa su - Cottarelli al ColleSalvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Governo - Carlo Cottarelli atteso al ColleSalvini : se Berlusconi lo appoggia addio alleanza centrodestra : Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha definito il ministro dell'Economia in pectore "sgradito" al Colle "la pedina più importante di tutto il Governo". "Nessuno ha mai preteso ...

Spread in calo a 190 punti - Cottarelli oggi al ColleSalvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Salvini: "Ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Cottarelli questa mattina al Quirinale