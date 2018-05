Cottarelli al Colle col trolley | Forza Italia a Salvini | Non voteremo la

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - Cottarelli DA MATTARELLA/ Diretta video Colle : FI come Salvini “no fiducia ai tecnici” : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI al Quirinale da MATTARELLA per l'incarico di un GOVERNO tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:20:00 GMT)

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

