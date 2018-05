Cottarelli accetta l’incarico | Fiducia o al voto subito con questa legge elettorale

agi

: L'intervento integrale di Carlo #Cottarelli 'Se non ci sarà fiducia andremo a nuove elezioni dopo agosto. Questo go… - RaiNews : L'intervento integrale di Carlo #Cottarelli 'Se non ci sarà fiducia andremo a nuove elezioni dopo agosto. Questo go… - eziomauro : Cottarelli accetta l'incarico. Mattarella: 'Contro intolleranza, fedeltà a democrazia' - fattoquotidiano : Governo, Cottarelli accetta l’incarico con riserva: “Se ottengo la fiducia legge di bilancio poi elezioni nel 2019” -

(Di lunedì 28 maggio 2018) "Ho accettato l'incarico di formare il governo che mi ha affidato il presidente della Repubblica, sono molto onorato come italiano e ce la metterò tutta". Lo ha detto Carlo Cottarelli, premier incaricato, al termine del colloquio con il Capo dello Stato. Il premier incaricato ha inoltre detto che le ipotesi al momento sono due: se il Parlamento voterà laal suo governo si andrà alle elezioni a inizio 2019 dopo l'approvazione di una nuova, mentre in mancanza disi andrebbe al governodopo agosto, con il Rosatellum. "Mi presenterò al Parlamento con un programma che, in caso di, includa l'approvazione delladi bilancio per il 2019, dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. In assenza diil governo si dimetterebbe ...