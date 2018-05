Cottarelli accetta di formare il governo | con la fiducia al voto nel 2019 | senza dopo

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - senza a fine estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...

