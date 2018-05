Costruiti i primi nervi per i robot - grazie a una super-fibra : Messo a punto dal Politecnico Federale di Losanna, questa fibra suoer eleastica permette alle dita degli automi di percepire e tatto

Ricerca : Costruiti i primi nervi per i robot : L’Università Tecnica di Berlino – con il materiale sviluppato nel Politecnico Federale di Losanna, dal gruppo di Yunpeng Qu – ha costruito i primi nervi per i robot: sono inseriti nelle loro dita e consentono di percepire pressione e tatto. Il materiale, descritto su Advanced Materials, potrebbe essere impiegato per realizzare sensori di nuova generazione e futuri computer indossabili: si tratta si una fibra super-elastica ...