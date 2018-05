Costituzionalisti smontano l' impeachment contro Sergio Mattarella | Senza basi

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Mancano legiuridiche che diano sostanza a una procedura di messa in stato d'accusail presidente della Repubblica,, preannunciata dal Movimento 5 Stelle dopo lo stop al Governo. Iinterpellati sono sostanzialmente concordi.La Costituzione disciplina il tema all'articolo 90:"Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri".La sentenza è affidata alla Corte Costituzionale.MASSIMO LUCIANI: "NON CI SONO PRESUPPOSTI, HA ESERCITATO I SUOI POTERI COSTITUZIONALI""La situazione è molto complessa. Ma sarebbe opportuno rimuovere ogni equivoco possibile sulla legittimità dell'azione e ...