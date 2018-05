Cosa intende Mattarella quando dice | Devo difendere i risparmi

Cosa si intende per Facility Management : Che cos'è il Facility Management Il Facility Management è la scienza che controlla tutte le attività che non riguardano il core business di un'azienda o condominio. Permette di rafforzare l'organizzazione societaria nelle aree fondamentali, esternalizzando ...

Roberto Fico - Cosa si intende veramente per ‘cambiamento di paradigma’ : Thomas Samuel Kuhn, filosofo della scienza di Cincinnati, Ohio, scomparso nel 1996, non avrebbe potuto mai immaginare che la sua teoria più famosa potesse essere oggi evocata per descrivere una nuova situazione politica in un paese tanto lontano da lui. La teoria di Kuhn è quella del “cambiamento di paradigma”, espressa nella sua opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) per descrivere un cambiamento nelle assunzioni ...