Corsa a tre per il dopo Lopez

Vela – Mondiale GC32 : la Corsa per il titolo ristretta a due team : Sarà lotta a due per il Mondiale GC32? La corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare Alla vigilia della giornata conclusiva del primo Mondiale GC32 di Riva del Garda la corsa per il titolo sembra ristretta a due team ma con cinque prove ancora da disputare, potrebbero essere addirittura undici gli equipaggi con una chance di vittoria. A conferma di quanto combattuta sia la classe dei catamarani ...

Giro d’Italia 2018 : la resa di Fabio Aru. Dimenticare una Corsa stregata e ripartire : c’è la Vuelta all’orizzonte - ma il Tour… : Il Giro d’Italia di Fabio Aru non è finito come ci si attendeva. E il primo ad immaginarsi a Roma, magari sul podio e magari vestito di un sogno rosa, era proprio lui. Oggi sul Colle del Lys il sardo ha alzato bandiera bianca e si è ritirato da una corsa che l’ha visto in difficoltà sin dai primi arrivi in salita fino all’autentico tracollo di Sappada, dove è uscito da una classifica che però sembrava già compromessa. Se nelle ...

Camminava sotto il tunnel ferroviario - extracomunitario ferito da treno in Corsa : Un extracomunitario è stato colpito da un convoglio ferroviario mentre Camminava a pochi passi dai binari nella stazione Centrale di Napoli. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità ...

Calciomercato Crotone - Corsa a tre : Carbone - De Zerbi e Vivarini : Crotone - Walter Zenga non ha pienamente convinto, di punti ne ha conquistati, non abbastanza per la riconferma e si può già parlare da ex tecnico. I nomi sul taccuino del Crotone sono diversi, il ...

Giro d’Italia - Tonelli costretto al ritiro dalla Corsa in rosa : i dettagli : Alessandro Tonelli costretto a dare forfait al Giro d’Italia, il ciclista italiano si ritira dopo le fatiche dello Zoncolan di ieri pomeriggio Si chiude anzitempo il primo Giro d’Italia di Alessandro Tonelli. Dopo due notti difficili e una strenua resistenza ieri nella tappa dello Zoncolan, il bresciano della Bardiani-Csf è costretto ad arrendersi e non sarà al via della 15esima tappa, la Tolmezzo-Sappada di 176 km, a causa di una ...

Internazionali d’Italia 2018 : si ferma la Corsa di Filippo Baldi. Nikoloz Basilashvili si impone in tre set : La corsa di Filippo Baldi agli Internazionali d’Italia si è fermata al primo turno. L’azzurro è stato sconfitto con onore dal georgiano Nikoloz Basilashvili, che si è imposto col punteggio di 6-4 4-6 6-4 in due ore esatte di gioco. Il risultato la dice lunga su come Baldi, al debutto assoluto in un main draw di un Masters 1000, si sia battuto, contro un avversario quasi 300 posizioni avanti a lui nel ranking ATP (370 contro 74). A ...

Playoff Basket - Peric trascina Venezia. Trento Corsara ad Avellino : La Reyer Venezia ha sconfitto 87-77 la Vanoli Cremona mentre la Dolomiti Energia ha sbancato il PalaDelMauro 79-77

DIRETTA/ Sampdoria Juventus Primavera : Corsa ai playoff! Info streaming video e tv - probabili formazioni : DIRETTA Sampdoria Juventus Primavera: Info streaming video e tv del match. Attenzione ai liguri, che devono mettere in sicurezza la salvezza.

Boca tre candidati in Corsa per la poltrona da sindaco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Boca tre candidati in corsa per ...

Giro d'Italia 2018 tappa 7 - la Corsa arriva in Calabria : percorso - favoriti - diretta TV e streaming : Il Giro d'Italia termina il suo viaggio in Sicilia, e si trasferisce in Calabria con la disputa della settima tappa: Pizzo-Praia a Mare. Si tratta di un percorso di 159 km con partenza da Pizzo e ...

A Castel di Sangro - AQ - le finali regionali di Corsa campestre - Abruzzo in Video : Domani , perciò, il vero protagonista sarà lo Sport inteso nella sua funzione di volano di valori ambientali, sociali, affettivi ed inclusivi, all'insegna del Fair Play La cerimonia di premiazione ...

Udinese-Inter 0-4 : altri tre punti per la Corsa Champions : UDINE - Missione compiuta. L' Inter travolge l' Udinese per 0-4 e fa un altro piccolo passo verso quel sogno Champions che dipende tutto però dai risultati di Roma e Lazio in queste ultime tre ...

Giro d’Italia 2018 - dove vedere la Corsa rosa in Tv e in streaming : Il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti più amati da tutti gli appassionati di ciclismo, è giunto alla sua 101esima edizione. Questa volta è prevista una partenza inedita, in Israele, dove si svolgeranno tre tappe tra Gerusalemme e Eilat. Molto particolare anche la location dell’arrivo, Roma. Quest’anno non ci sarà Vincenzo Nibali e, inevitabilmente, l’attenzione dei […] L'articolo Giro d’Italia 2018, dove ...

Dalla Spagna : è Corsa a tre per Bellerin - c'è la Juventus : La Juventus è uno dei club in corsa per l'acquisto del cartellino di Hector Bellerin , terzino classe 1995 dell'Arsenal e della nazionale spagnola. Stando ad indiscrezioni provenienti da Sport , i Gunners sono infatti intenzionati a cedere il cartellino del giocatore, con base d'asta fissata a 40 milioni di euro. I bianconeri sarebbero pronti all'investimento, ma dovranno guardarsi ...