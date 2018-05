Corea Nord | Casa Bianca pronta ad annunciare nuove sanzioni

Summit con Kim - Trump loda potenziale economico Corea del Nord : Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord Continua a leggere L'articolo Summit con Kim, Trump loda potenziale economico Corea del Nord proviene da NewsGo.

Corea del Nord : torna in agenda summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Inviati Usa in Nord Corea per colloqui : WASHINGTON, 27 MAG - Una squadra di funzionari Usa è entrata oggi in territorio NordCoreano per colloqui preparatori in vista del possibile summit fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed ...

Funzionari Usa in Nord Corea per colloqui su summit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordCoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

INCONTRO KIM-MOON : ‘RIAPERTO’ VERTICE CON TRUMP A SINGAPORE/ Dubbi in Nord Corea e il ruolo della Cina : Coree, VERTICE a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare TRUMP". Si riapre possibilità del summit in SINGAPORE: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:27:00 GMT)

Corea Nord : Kim - ferma volontà per incontro con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano : "Procediamo molto bene" : Gli Stati Uniti avevano annullato il vertice fissato per il 12 giugno a Singapore. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in: "Pyongyang vuole la denuclearizzazione della penisola"

Corea del Nord - Kim vuole incontrare Trump - Il presidente americano : 'Procediamo molto bene' : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la "sua ferma volontà " di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia ufficiale NordCoreana Kcna, dopo l'incontro ...

Corea del Nord - Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano : “Procediamo molto bene” : Corea del Nord, Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano: “Procediamo molto bene” Corea del Nord, Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano: “Procediamo molto bene” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano: “Procediamo molto bene” proviene da NewsGo.

Il dittatore nordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in si sono incontrati di nuovo : Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sono incontrati oggi, sabato 26 maggio, a Panmunjom, una città della zona demilitarizzata tra le due Coree. L’incontro – il secondo in un mese – non era The post Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sono incontrati di nuovo appeared first on Il Post.

Usa-Corea del Nord - Trump riapre al vertice con Kim : «Colloqui molto produttivi» : Donald Trump ribadisce su Twitter che il summit con il leader Nordcoreano Kim Jong-un potrebbe comunque svolgersi il 12 giugno a Singapore. «Abbiamo avuto colloqui molto produttivi con la Corea...

Corea del Nord - riaperto dialogo con Usa. Trump : "Colloqui produttivi" - : Il tycoon, su Twitter, apre alla possibilità di ripristinare il summit previsto per il 12 giugno a Singapore e cancellato giovedì. Un nuovo cambio di direzione dovuto ai toni NordCoreani concilianti. ...

Corea Nord. Trump : colloqui produrtivi : 03.43 "Stiamo tenendo colloqui molto produttivi con la Corea del Nord sul ripristino del summit che, se ci sarà, probabilmente rimarrà a Singapore nella stessa data, 12 giugno" e, se necessario, proseguirà oltre quella data. Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.