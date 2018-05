huffingtonpost

: Corea, avanti e indietro - HuffPostItalia : Corea, avanti e indietro - luca_carioli : @fraziggy82 @SpringsteenFanM @matteosalvinimi Vai avanti tu. Magari in Venezuela o in Corea. Ti troverai bene. ???? -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Trump ora afferma che il vertice con Kim Jong-un alla fine si potrebbe tenere come programmato. Lo "stop and go"no continua. Il percorso del dialogo fra Pyongyang e Washington, come avevamo scritto in un precedente post, non è e non sarà una marcia trionfale per il presidente americano.Un breve sunto. Fino a pochi giorni or sono, tutto procedeva bene; poi il consigliere per la sicurezza nazionale americano ha evocato la Libia verso ladel nord e sono iniziati i "problemi"; Trump, di fronte agli attacchi di Pyongyang al vicepresidente Pence, ha deciso di rinviare a data da destinarsi il vertice di Singapore; ora, come abbiamo visto, ci riparla da Washington circa la possibilità di riprendere il discorso del vertice fra Trump e Kim. Siamo in pieno "stop and go".E rimarremo in questa situazione altalenante fino al vertice, quando ci sarà; e ci ...